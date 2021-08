A légszomj lehetséges okai

Rémületet és szorongást okoz, amikor úgy érezzük, nem tudunk annyi levegőt belélegezni, amennyit szeretnénk. De vajon mi állhat a jelenség hátterében?

A légszomjnak több oka is lehet – ezeket ismertette dr. Hidvégi Edit tüdőgyógyász, a Tüdőközpont orvosa.

Akut vagy krónikus légszomj?

Mindannyian ismerjük a légszomj kellemetlen érzését. Egy intenzív edzés után csak kapkodjuk a levegőt, de egy kiadós lakoma miatt is érezhetjük úgy, hogy a jóllakottságtól nem tudunk mély lélegzetet venni. Ilyen esetekben a probléma rendszerint rövid időn belül megszűnik. A hirtelen, látszólag ok nélkül jelentkező, valamint a tartósan fennálló légszomj azonban már komolyabb bajt is jelezhet.

Tünetek:

nehéz légzés

szorító érzés a mellkasban

fulladás érzése

szorongás, pánik (a kellemetlen tünetek miatt)

sápadtság

verejtékezés

A légszomj mindig valamilyen alapbetegség tünete. Az esetek többségében a szív és a tüdő rendellenes működéséből ered, de jelezhet például refluxot vagy vérszegénységet is. Elhízottak körében gyakrabban fordul elő. A hirtelen jelentkező légszomj akár tüdőembólia, légúti elzáródás, fulladás vagy életveszélyes allergiás reakció – anafilaxia – tünete is lehet.

A fentieken kívül a stressz és a szorongás miatt is érezhetjük úgy, hogy nehezen vesszük a levegőt. A panasz gyakran jelentkezik terhesség esetén, de alacsony vérnyomás vagy szívbetegség is előidézheti. Jelezhet továbbá asztmát, COPD-t, tüdőgyulladást, esetleg tüdődaganatot is.

Bizonyos helyzetekben a légszomj normális jelenség, ám minden olyan esetet vegyünk komolyan, amikor a légszomj hirtelen, látszólag ok nélkül lép fel vagy olyan helyzetben is jelentkezik, amelyben korábban nem fordult elő. Légúti betegséget is jelezhet például, ha eddig gond nélkül futottunk a busz után vagy lépcsőztünk, egy ideje viszont már ezekben a helyzetekben is fulladunk.

Ne halogassuk az orvos felkeresést akkor sem, ha a légszomj mellett láb- vagy bokaduzzanat, ödéma jelentkezik, esetleg légúti betegség tünetei – köhögés, láz, hidegrázás – mutatkoznak. Azonnali orvosi segítséget igényel, ha valakinél a légzési nehézség mellett mellkasi fájdalom, ájulás, hányinger vagy hányás és szédülés is jelentkezik.

Forrás: hazipatika.com