Mellgyulladás szoptatás alatt. Mit lehet tenni?

„Hat hete szültem, a babámat igény szerint szoptatom. Ennek ellenére mellgyulladás alakult ki nálam. Mit tehetnék? Antibiotikumot javasolt a helyi nőgyógyász, de azt nem szeretnék szedni.” Hölgyolvasónk kérdését Brenzovics Jurij mammológus szakorvoshoz továbbítottuk.

Kezdjük azzal, hogy melyek is a mellgyulladás tünetei:

– a magas láz

– a fáradékonyság

– a végtagfájdalom

– a tapintásra érzékeny mellek.

A legfontosabb feladat az, hogy megállapításra kerüljön valóban mellgyulladásról van-e szó, vagy csupán tejcsatorna elzáródásról. A tejcsatorna elzáródásakor a mellben érzékeny pontként csomók jelennek meg. Ha a tejcsatorna nem ürül ki rendesen, akkor a környező területek begyulladhatnak, ami pedig a mell érzékenységét okozhatja. Ilyenkor azonban még nem beszélhetünk klasszikus értelemben vett mellgyulladásról, mert ebben a kezdeti szakaszban az édesanya általában teljesen jól érzi magát, nincs láza. Mellgyulladásról akkor beszélhetünk, ha a mell érzékenysége mellett influenzaszerű tüneteket, fáradékonyságot, levertséget, végtagfájdalmat érez az anyuka, és mindezt pedig magas láz is kíséri.

A mellgyulladás kezelésének legjobb módja a szoptatás.

Függetlenül attól, hogy a fájdalmat elzáródott tejcsatorna vagy mellgyulladás okozza, ugyanúgy kell kezelni: melegen kell tartani, gyakran kell szoptatni a gyulladt mellből, és sokat kell pihenni. A melegítés hatására javul a fájdalmas területen a keringés, és ez meggyorsítja a gyógyulást. A gyulladt rész gyengéd masszírozása is segít. Ennek legjobb módja, ha meleg fürdőben oldalra fekszik, vagy meleg zuhany alá áll, és áztatás közben gyengéden masszírozza a mellét. A masszírozást mind az öt ujjal, körkörös mozdulatokkal kell végezni, a csomó mögött kezdve és fokozatosan haladva a mellbimbó felé. Közvetlenül ezután szoptassa meg a babát, vagy fejjen ki egy kis tejet, hogy kiduguljon az eltömődött tejcsatorna! Gyakori szoptatással elkerülhető, hogy a mell túltelített legyen, és segít abban, hogy akadálytalanul folyhasson a tej. Amíg a mell érintésre nagyon érzékeny vagy forró, próbálja meg legalább kétóránként – éjszaka is – megszoptatni a babát a gyulladt mellből! A kezelés harmadik legfontosabb része pedig a pihenés. Gyakran az elzáródott tejcsatorna vagy mellgyulladás annak az első jele, hogy a szoptatós anya túl sokat vállal magára, és kezd teljesen kimerülni.



A mellgyulladás bizonyos formáinál azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha például mindkét mell begyullad, a mellbimbó tűnik fertőzöttnek, vér vagy genny van az anyatejben, vörös csíkok jelennek meg a gyulladt terület környékén, vagy a tünetek hirtelen és súlyosan jelentkeznek, ezek a jelek bakteriális mellfertőzésre utalnak, melyet azonnal meg kell mutatni az orvosnak. Ilyenkor a legtöbb esetben valóban szükség van antibiotikumos kezelésre. A szoptatás folytatása azonban ebben az esetben is a legjobb az anyának és a babának is.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma