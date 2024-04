Hülkenberg lesz az Audi első F1-es versenyzője

A Haas F1-es csapata bejelentette, Nico Hülkenberg az idei szezon végén elhagyja őket. Ezzel megnyílik előtte az út az Audi felé.

A német sajtó már szerdán hirdette, Nico Hülkenberg aláír az Audi csapatával, a Sauberrel. A Haas ezek után pénteken bejelentette, versenyzőjük az idény végén elhagyja őket. „A MoneyGram Haas F1 Team és Nico Hülkenberg útjai a 2024-es Forma–1-es világbajnokság végével különválnak” – közölte a csapat.Hülkenberg tavaly egy hároméves szünet után indította újra a Forma–1-es pályafutását az amerikaiaktól kapott lehetőség révén. A német Mick Schumachert váltotta. Az elmúlt bő egy évben nagyban hozzájárult a gárda fejlődéséhez, pályán nyújtott teljesítményével, időmérős remekléseivel pedig mindenkit meggyőzött arról, hogy az F1-ben van a helye.

A 36 éves versenyző idén már három alkalommal is pontot szerzett a Haasnak, legutóbb a múlt vasárnapi Kínai Nagydíjon.

„Szeretném kifejezni hálámat Nicónak mindazért, amit a csapatért tett a nálunk töltött időben” – mondta Komacu Ajo csapatfőnök. „Nagyszerű csapatjátékos volt, akivel élvezet együtt dolgozni. A tapasztalata, a visszajelzései felbecsülhetetlen értékűnek bizonyultak az összteljesítményünk javítása szempontjából. Ezt a tényt a VF-24-es időmérős és versenyteljesítménye is igazolja.”

„Sok verseny van még hátra ebből az évből, és szeretnénk továbbra is profitálni a visszajelzéseiből a 2024-es szezon hátralévő részében” – mondta a japán szakember.

A Haas bejelentése után nem sokkal az is hivatalossá vált, hogy Hülkenberg új csapata a Sauber lesz. A jelenleg még Stake F1 Team néven futó gárda már 2025-től a némettel száll versenybe a bajnokságban.

A svájci istálló közleménye egy több évre szóló szerződést említ, ami egybevág az előzetes hírekkel. A sajtó szerint az Audi egy összességében három évre szóló megállapodást kínált Hülkenbergnek.

„A német versenyző egy több éves megállapodást írt alá, és 2026-ban ő lesz az első versenyzője az Audinak, amely beszáll a motorsport csúcskategóriájába. A több mint 200 futamos F1-es tapasztalatával Nico fontos építőelem a csapatunk sikeres fejlesztéséhez. Ezzel párhuzamosan a Stake F1 Team Kick Sauber iránti 2025-ös elköteleződésével aktívan részt vesz majd az Audi 2026-os első F1-es autójának fejlesztésében is”

– közölte a Sauber.

Hülkenberg egyszer már versenyzett a Sauberrel, 2013-ban egy szezont teljesítettek együtt, mielőtt a Force Indiához szerződött.

„Nagyon boldog vagyok, hogy újra Hinwilben köszönthetem 2025-től Nicót, és hogy vele versenyezhetünk a Forma–1-ben” – mondta Andreas Sedil, a Sauber ügyvezető igazgatója, aki már a Porschénál is dolgozott együtt honfitársával, 2015-ben a Le Mans-i 24 órás versenyt is megnyerték. „A gyorsasága, a tapasztalata és a csapatmunka iránti elkötelezettsége fontos lesz a csapat számára az átalakulás időszakában és az Audi F1-es projektje szempontjából.”

A Sauber a hírek szerint már tavaly meg akarta szerezni Hülkenberget, ám mivel két évre kötött szerződést a Haasszal, ez nem volt lehetséges.

„Már az első pillanattól megvolt a közös szándék, hogy hosszú távon együtt valami nagyot akarunk felépíteni. Nico erős személyiség, és a visszajelzései – szakmai és személyes szempontból is – segíteni fogják mind az autó fejlesztését, mind a csapat felépítését”

– hangsúlyozta Seidl.

Hülkenberg csak a Sauber közleményében nyilatkozott, és jelezte, izgatottan várja a pályafutása új fejezetét. „Ahhoz a csapathoz térek vissza, amellyel 2013-ban már dolgoztam együtt, és akik egy erős svájci csapatként maradtak meg az emlékezetemben” – mondta Hülkenberg.

„Egészen különleges lesz, hogy az Audival versenyezhetek. Amikor egy német gyártó beszáll a Forma–1-be, mégpedig ilyen elszántsággal, az egy különleges lehetőség. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy ilyen autómárka gyári csapatát képviselhetem, egy Németországban gyártott erőforrással.”

A Sauber és az Audi egyik ülése ezzel tehát el is kelt. 2025-re és 2026-ra. Ez egyben azt is jelenti, hogy a csapat jelenlegi két versenyzője közül legalább az egyiknek mennie kell. A hírek szerint Valtteri Bottasnak és Csou Kuan-jünek sem lesz maradása a csapatnál, akiknek a másik kiszemeltje Carlos Sainz lehet. A spanyolnak állítólag május közepéig adtak haladékot a döntésre. Amennyiben nemet mond nekik, Esteban Ocon és Pierre Gasly is érdekli őket.

A Haasnál eközben már biztosan felszabadul egy ülés. Kevin Magnussen szerződése is lejár az év végén, ám neki lehet esélye a hosszabbításra. Az amerikaiakkal korábban a Ferrari tehetségét, Oliver Bearmant hozták hírbe.

