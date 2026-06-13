Egy háromgyermekes szürtei családnak kérnek segítséget
Súlyos károk értek egy háromgyermekes kárpátaljai családot: a szürtei Baki család otthona rövid idő alatt vált a lángok martalékává.
Tamás és Melinda évek munkájával alakították, újították családi házukat. Mintegy tíz éven keresztül fordítottak időt, energiát és jelentős anyagi forrásokat az otthonuk szépítésére, ám a befektetett munka néhány perc alatt semmisült meg.
A tűz keletkezésének pontos oka egyelőre nem ismert, a feltételezések szerint rövidzárlat okozhatta a tüzet. A lángok következtében a ház teljes tetőszerkezete megsemmisült, a helyiségek pedig a beázás miatt jelenleg nem alkalmasak lakhatásra.
A család a háború okozta nehézségek ellenére is szülőföldjén maradt, most azonban önerőből nem tudják helyreállítani az otthonukban keletkezett károkat, ezért minden felajánlás sokat segít.
Aki szeretne hozzájárulni a család megsegítéséhez, az alábbi bankszámlákra utalhat támogatást:
Számlaszám (UAH)
BAKI-KOVACH MELINDA
IBAN: UA483052990262096400985628093
Számlaszám (EUR)
BAKI-KOVACH MELINDA
IBAN: UA053052990262056400968134395