Egy háromgyermekes szürtei családnak kérnek segítséget

Súlyos károk értek egy háromgyermekes kárpátaljai családot: a szürtei Baki család otthona rövid idő alatt vált a lángok martalékává.

Tamás és Melinda évek munkájával alakították, újították családi házukat. Mintegy tíz éven keresztül fordítottak időt, energiát és jelentős anyagi forrásokat az otthonuk szépítésére, ám a befektetett munka néhány perc alatt semmisült meg.

A tűz keletkezésének pontos oka egyelőre nem ismert, a feltételezések szerint rövidzárlat okozhatta a tüzet. A lángok következtében a ház teljes tetőszerkezete megsemmisült, a helyiségek pedig a beázás miatt jelenleg nem alkalmasak lakhatásra.

A család a háború okozta nehézségek ellenére is szülőföldjén maradt, most azonban önerőből nem tudják helyreállítani az otthonukban keletkezett károkat, ezért minden felajánlás sokat segít.

Aki szeretne hozzájárulni a család megsegítéséhez, az alábbi bankszámlákra utalhat támogatást:

Számlaszám (UAH)

BAKI-KOVACH MELINDA

IBAN: UA483052990262096400985628093

Számlaszám (EUR)

BAKI-KOVACH MELINDA

IBAN: UA053052990262056400968134395

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →