Ismét véradásra kérik a kárpátaljaiakat

Hiány alakult ki valamennyi vércsoportból a Kárpátaljai Megyei Vérátömlesztő Állomáson. A donorvérre civileknek és katonáknak egyaránt szükségük van – közölte augusztus 18-án a Szuszpilne hírportál az egészségügyi intézmény megbízott igazgatójára, Miroszlava Hripakra hivatkozva.

A szakember hozzátette: jelenleg zajlik az „Augusztusi donor” elnevezésű kampány is. Ennek célja, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy augusztusban általában csökken a véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény továbbra is jelentős.

Vért adni hétfőtől péntekig, 9.00 és 14.00 óra (kijevi-idő szerint) között lehet a Kárpátaljai Megyei Vérátömlesztő Állomáson, Ungváron, az Ivan Csendej utca 15. szám alatt.

Ki adhat vért?

Ukrajnában véradó lehet minden 18 év feletti, legalább 50 kilogramm testsúlyú személy, amennyiben egészségi állapota ezt lehetővé teszi.

Bizonyos fertőző, parazitás és egyéb betegségek esetén a véradás nem engedélyezett. Ezek közé tartozik többek között a HIV-fertőzés, a szifilisz, a hepatitisz, a tuberkulózis, egyes daganatos betegségek, vérképzőszervi, szív- és érrendszeri, légzőszervi, emésztőrendszeri, máj- és vesebetegségek.

Hogyan készüljünk a véradásra?

A véradást a nap első felében ajánlott elvégezni. Előtte érdemes megfelelően kipihenni magunkat, a véradás előtti napon pedig kerülni kell a túlzott fizikai megterhelést. 48 órával a véradás előtt nem ajánlott alkoholt fogyasztani, illetve gyógyszert szedni.

A véradás előtti napon könnyű étrendet javasolnak. Kerülni kell többek között a tejtermékeket, tojást, zsíros húsokat, kolbászokat, füstölt élelmiszereket, rágcsálnivalókat, gyorséttermi ételeket és édességeket.

Az étrend alapját szénhidrátban gazdag ételek – például kásák, tészta, főtt vagy sült burgonya és kenyér – képezhetik. Húsból és halból célszerű sovány fajtákat választani.

A véradás reggelén könnyű reggelit ajánlott fogyasztani, például vízben főtt kását, édes teát és kekszet. A kávé fogyasztását közvetlenül a véradás előtt és után is érdemes kerülni.

A véradás után lehetőség szerint 12 órán át kerülni kell a nagyobb fizikai megterhelést és az alkoholfogyasztást, emellett ajánlott bőségesen enni és sok folyadékot fogyasztani.

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