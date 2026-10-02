Klicsko drámainak nevezte a helyzetet az ukrán fővárosban

Súlyos, drámai helyzetben van az ukrán főváros, és már nem lehet úgy tenni, mintha most ugyanúgy lehetne élni, mint békeidőben – jelentette ki Vitalij Klicsko kijevi polgárestere pénteken a napok óta szünet nélkül tartó orosz légitámadásokra utalva.

„Az ellenség szétveri Kijevet. Az infrastruktúrát, beleértve a létfontosságú létesítményeket, valamint a logisztikát, a lakóépületeket és a szociális létesítményeket. Az agresszor ismét hozzálátott az energetikai infrastruktúra megsemmisítéséhez” – írta Klicsko a Telegramon a kijevi védelmi tanács ülése után, amelyen – közlése szerint – a fegyveres erők, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU), a katasztrófavédelem, valamint a rendvédelmi szervek tagjai vettek részt.

„Minden erőnkkel biztosítjuk a város működését a folyamatos és pusztító erejű támadások közepette, amikor már nem a megszokott kényelemről, hanem a biztonságról és a túlélésről van szó” – ígérte a polgármester.

Beszámolója szerint felszólította a védelmi tanácsba tartozó valamennyi szolgálatot, hogy összehangoltan és felelősségteljesen cselekedjenek. „Most nincs helye a populizmusnak. Megfontolt döntéseket kell hozni, és tájékoztatni kell az embereket. Őszintén kell beszélni a jelenlegi valóságról” – írta Klicsko.

A polgármester kifejezte meggyőződését afelől, hogy Kijev kitart, „de csakis azok közös erőfeszítésével, akik szeretik és gondoskodnak róla”. „Felnőtt emberekként meg kell oldanunk a problémákat, nem pedig rózsaszín szemüvegen keresztül nézni a világot” – figyelmeztetett. Hozzátette: nem maradt más lehetőség a társadalom – ezen belül Kijev lakosai – számára, mint hogy ismét összefognak, ahogy 2022 februárjában, az orosz invázió kezdetén is tették, „felismerve az állam létét fenyegető veszélyt”.

Forrás: MTI

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