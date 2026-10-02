Befejeződtek a Szarvas folyón átívelő híd helyreállításának fő munkálatai

Befejezték a Munkácsi járásban található, Szarvas folyón átívelő híd helyreállításának fő munkálatait. A hidat jelenleg a forgalomba helyezésre készítik elő.

A Vezérszállás (Pidpolozzja) és Szarvasháza (Zsdenijevo) települések között található hidat 1962-ben építették. 2025. június 24-én a szerkezet egy része leomlott, emiatt nyolc település ideiglenesen közvetlen közúti összeköttetés nélkül maradt.

Az omlást követően ideiglenes átkelőt alakítottak ki. A híd helyreállításáról 2025 júliusában megállapodást kötött a Kárpátalja megyei infrastruktúra-fejlesztési szolgálat és egy magánbefektető, a munkálatokat magánforrásból finanszírozták.

A felújítás során elbontották a régi hídszerkezetet, megerősítették a pilléreket, majd egy új, 34 méter hosszú szerkezetet építettek be. A híd vízszigetelést és két réteg aszfaltburkolatot kapott, valamint új korlátokat is felszereltek.

Jelenleg a híd műszaki tesztelése zajlik, emellett a szükséges dokumentumokat is elkészítik a forgalomba helyezéshez.

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