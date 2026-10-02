A KMKSZ és az UMDSZ üdvözli a Legfelsőbb Tanács elé került törvénytervezetet

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) közös nyilatkozatban üdvözölte a nemzeti kisebbségek oktatási jogait érintő törvénytervezet benyújtását az ukrán parlamentnek.

A parlament honlapján elérhető 16119. számú jogszabálytervezetet október 1-jén nyújtották be a Legfelsőbb Tanácshoz.

A dokumentum célja a nemzeti kisebbségek és őshonos népek oktatáshoz való jogának rendezése. A tervezet szerint az ukrán marad az oktatás fő nyelve, ugyanakkor azokon az oktatási intézményeken belül, ahol valamely őshonos nép vagy az Európai Unió hivatalos nyelvét használó nemzeti kisebbség nyelvén folyik oktatás, biztosítanák az adott nyelv használatának jogát.

A KMKSZ és az UMDSZ a törvénytervezet mielőbbi és hiánytalan elfogadását szorgalmazza.

Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük a két szervezet nyilatkozatát:

NYILATKOZAT

„A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) üdvözli az Ukrajna Legfelsőbb Tanácsához 2026. október 1-jén benyújtott törvénytervezetet, amely a magyar és az ukrán kormány közötti bilaterális egyeztetések, valamint az illetékes európai hatóságok bevonásának eredményeként jött létre.

A tervezet átfogóan és érdemben rendezi a nemzeti kisebbségek oktatási jogait, biztosítva intézményhálózatunk megmaradását és az anyanyelv szabad használatát az oktatásban. A kidolgozott megoldások nemcsak a kárpátaljai magyarság, hanem Ukrajna valamennyi nemzeti kisebbsége és őshonos népe érdekét szolgálják.

Szövetségeink szorgalmazzák a törvénytervezet mielőbbi, hiánytalan parlamenti elfogadását. Ez a lépés elengedhetetlen a nemzetiségi jogok garanciájához, Magyarország és Ukrajna jószomszédi kapcsolatainak rendezéséhez, valamint Ukrajna európai integrációs folyamatának előmozdításához.

Ungvár, 2026. október 2.

dr. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke

dr. Zubánics László, az UMDSZ elnöke”

Kárpátalja.ma

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