Az Európai Bizottság 2,9 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az ország pénzügyi stabilitásának fenntartására, a közigazgatás működésének biztosítására és a reformok támogatására – közölte a brüsszeli testület pénteken.

Ursula von der Leyen, a testület elnöke szerint az ország folytatja a vállalt átfogó reformok végrehajtását, miközben védekezik az orosz agresszió ellen.

Hangsúlyozta: a pénteki folyósítással az EU elősegíti Ukrajna pénzügyi stabilitásának megőrzését, és támogatja azokat a beruházásokat, amelyek megalapozzák a jövőbeli helyreállítást.

„Az európai szolidaritás konkrét támogatást jelent. Európa mindaddig Ukrajna mellett áll, amíg szükség van rá”

– húzta alá.

Ez a nyolcadik folyósítás az Ukrajna-eszköz keretében, amely az EU fő pénzügyi eszköze az ország helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási folyamatának támogatására, ami az eszköz első pillére keretében rendelkezésre álló jelenlegi finanszírozás mintegy 70 százalékának felel meg. Ez a részlet első alkalommal tartalmaz kiegészítést abból a további 8,35 milliárd euróból is, amelyet a 2026-os évre vonatkozóan az Ukrajna-támogatási hitel keretében biztosítottak.

A bizottság tájékoztatása szerint Ukrajna több stratégiai területen hajtott végre sikeresen reformokat, egyebek mellett az igazságszolgáltatás, a pénzügyi piacok, a humán tőke, az üzleti környezet, az energiaügy, a közlekedés, a mezőgazdaság és a zöld átállás területén.

A testület augusztus végén értékelte Ukrajna kifizetési kérelmét, ezt követően az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács megállapította, hogy Ukrajna teljesítette a nyolcadik részlethez kapcsolódó három reformlépést, továbbá egy, az ötödik részletből fennmaradt, három, a hetedik részlethez tartozó, valamint három, eredetileg a kilencedik részlethez kötődő reformkövetelményt.

Ukrajna számára az idei év hátralévő részében még 33,7 milliárd euró pénzügyi támogatás áll rendelkezésre. Az Ukrajna támogatását szolgáló hitel keretében 29,3 milliárd euró hívható még le – ebből 16,6 milliárd euró az ország védelmi ipari kapacitásának támogatását, 12,7 milliárd euró pedig költségvetési támogatást szolgál.

Az eredeti Ukrajna-eszköz keretében további 4,4 milliárd euró költségvetési támogatás áll rendelkezésre az idei évre. Így 2026-ban még több mint 17 milliárd euró költségvetési támogatás folyósítható, ha Ukrajna teljesíti az Ukrajna-tervben és az egyetértési megállapodásban rögzített feltételeket.

Az Európai Bizottság közölte: továbbra is elkötelezett a 2026-ra és 2027-re előirányzott, összesen 90 milliárd eurós Ukrajna-támogatási hitel, valamint az eredeti Ukrajna-eszköz fennmaradó forrásainak folyósítása mellett.

Forrás: MTI

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