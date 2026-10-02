Szűkíti kínálatát az ATB üzletlánc

Az ukrajnai ATB üzletlánc kénytelen jelentősen csökkenteni boltjai választékát a beszállítási nehézségek és a logisztikai infrastruktúrát ért támadások miatt. A vállalat mintegy 1130 terméket von ki a kínálatból, ami csaknem 29 százalékos csökkenést jelent a hat hónappal korábbi állapothoz képest.

Az elmúlt fél évben már 13 százalékkal szűkült az áruházak választéka, szeptember végéig pedig további mintegy 600 termék kivezetését tervezték. A legnagyobb mértékben az alkoholos italok, a tartós élelmiszerek, az édességek és a nem élelmiszer jellegű termékek kínálata csökken.

A beszállítási problémák ugyanakkor az alapvető élelmiszereket is érintik. A cukor, a só, a liszt, a gabonafélék, a tésztafélék, az étolaj, az ecet, a húskonzervek, a tojás, az italok és az édességek esetében az üzletek jelenleg a szükséges mennyiség mintegy 60 százalékával rendelkeznek.

Több mint 110 ezer négyzetméternyi raktárterület semmisült meg

A problémák egyik fő oka, hogy az ATB jelentős logisztikai kapacitásokat veszített az orosz támadások következtében.

A teljes körű háború kezdete óta az áruházlánc több mint 110 ezer négyzetméternyi raktárterületet veszített el, ami logisztikai infrastruktúrájának több mint felét jelenti. Négy elosztóközpont teljesen megsemmisült, további három megrongálódott, egy pedig ideiglenesen megszállt területen maradt.

2026 nyarán és szeptemberében az orosz támadások többek között a vállalat Kijev megyében, Dnyipróban, Harkivban és Odesszában található létesítményeit is érintették.

A hálózatot ért károkat mintegy 15 milliárd hrivnyára becsülik.

A raktárkapacitások elvesztése, valamint a beszállítók termelésében és működésében keletkezett zavarok miatt az ATB-nek mintegy 40 beszállítóval ideiglenesen fel kellett függesztenie az együttműködést. Az áruforgalom körülbelül 40 százalékát jelenleg alternatív vagy tartalék útvonalakon bonyolítják.

A logisztikai rendszer átszervezése jelentősen növelte a vállalat kiadásait: az üzemanyagköltségek 50 százalékkal, a teljes logisztikai költségek pedig 75 százalékkal emelkedtek.

Az ATB szerint a választék csökkentése ideiglenes intézkedés, amelyre a sérült logisztikai infrastruktúra miatt van szükség annak érdekében, hogy a legkeresettebb termékekből továbbra is biztosítani tudják a stabil ellátást.

Kárpátalja.ma

Forrás: borgexpert.com

Nyitókép: Wikipédia

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