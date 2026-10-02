Szép Ernő: Gyere haza édes párom

Gyere haza édes párom

Hullanak a levelek,

Őszi rózsa illatából

Már hervadást lehelek.

Hideg eső kezd csepergni,

Elment a fecskemadár,

Gyere haza édes párom

Gyere haza már,

Gyere haza már,

Gyere haza már.

Könnyel mosom párnacihám,

Reggel sóhajjal kelek.

Két karommal csak árnyékot,

Csak bánatot ölelek.

Kinek a vállára hajtsam

Fejem ha a nap lejár,

Gyere haza édes párom

Gyere haza már,

Gyere haza már,

Gyere haza már.

Megmondom a nagy ágyúknak

Az árokba dűljenek,

Minden muszka fegyvereknek,

Soha el ne süljenek,

Még a szelet is megkérem

Kerüljön, ha arra jár,

Gyere haza szép szerelmem

Gyere haza már,

Gyere haza már,

Gyere haza már.

Gyere haza édes párom

Hullanak a levelek,

Arany pokróc van az úton

Azon járnék teveled.

A kertajtó tárva-nyitva

Késő estig várva vár,

Gyere haza mindenségem

Gyere haza már,

Gyere haza már,

Gyere haza már.

Forrás: MEK/Szép Ernő összes versei

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