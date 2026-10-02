Szép Ernő: Gyere haza édes párom
Gyere haza édes párom
Hullanak a levelek,
Őszi rózsa illatából
Már hervadást lehelek.
Hideg eső kezd csepergni,
Elment a fecskemadár,
Gyere haza édes párom
Gyere haza már,
Gyere haza már,
Gyere haza már.
Könnyel mosom párnacihám,
Reggel sóhajjal kelek.
Két karommal csak árnyékot,
Csak bánatot ölelek.
Kinek a vállára hajtsam
Fejem ha a nap lejár,
Gyere haza édes párom
Gyere haza már,
Gyere haza már,
Gyere haza már.
Megmondom a nagy ágyúknak
Az árokba dűljenek,
Minden muszka fegyvereknek,
Soha el ne süljenek,
Még a szelet is megkérem
Kerüljön, ha arra jár,
Gyere haza szép szerelmem
Gyere haza már,
Gyere haza már,
Gyere haza már.
Gyere haza édes párom
Hullanak a levelek,
Arany pokróc van az úton
Azon járnék teveled.
A kertajtó tárva-nyitva
Késő estig várva vár,
Gyere haza mindenségem
Gyere haza már,
Gyere haza már,
Gyere haza már.
Forrás: MEK/Szép Ernő összes versei