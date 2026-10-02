Lövések dördültek az ungvári Bozdos parkban

Két férfit vett őrizetbe a rendőrség, miután lövések hangjáról tettek bejelentést járókelők az ungvári Bozdos parkból. A hatóságok beszámolója szerint a helyszínen nem történt személyi sérülés.

A rendőrséghez csütörtök este érkezett bejelentés, szemtanúk arról számoltak be, hogy a lövéseket leadó férfiak egy Tesla személygépkocsival siettek el a helyszínről.

A rendőrség munkatársai rövid időn belül kiérkeztek, majd egy közeli utcában állították meg a feltételezett elkövetőket. Járművükben két flóbert lőfegyvert: egy pisztolyt és egy revolvert találtak. A hatóság közleményében kiemeli, hogy a hasonló rendszerű lőfegyverek beszerzéséhez nincs szükség külön engedélyre.

A két őrizetbe vett férfi 23, illetve 33 éves, mindketten helyi lakosok. Fegyverrel elkövetett garázdaság miatt indult ellenük eljárás.

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