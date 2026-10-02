Lakóház gyulladt ki a Técsői járásban

Tűz ütött ki szerdán egy lakóházban a técsői járási Uglya településen. A lángokat egy szomszéd vette észre, aki azonnal értesítette a ház tulajdonosát, majd hívta a katasztrófavédelmet.

A tűzoltók kijevi idő szerint 11 óra 9 perckor fogadták a Travneva utcából érkezett bejelentést. A helyszínre Dombó (Dubove), Kövesliget (Drahovo) és Csománfalva (Csumaljovo) tűzoltói vonultak ki.

Az épület addigra már teljes terjedelmében égett, és fennállt a veszélye annak is, hogy a lángok átterjednek a szomszédos lakóházra. A tüzet 12 óra 5 perckor sikerült lokalizálni, majd további 20 perc alatt teljesen eloltották.

A tűzoltóknak végül sikerült megmenteniük a szomszédos házat a mintegy 90 négyzetméteren pusztító lángoktól.

A tűz keletkezésének okát és az anyagi kár mértékét vizsgálják.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →