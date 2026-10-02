XIV. Leó pápa több mint hétszáz gyerekkel a békéért imádkozott

XIV. Leó pápa a római plébániákról érkezett több mint hétszáz gyerekkel a békéért imádkozott a vatikáni kertekben csütörtök este.

Az imában az egyházfő „rendkívüli ajándékot” kért: békét a világ összes gyermeke számára, „kiváltképp azoknak, akik ott élnek, ahol háború van, a világ számos országában”.

XIV. Leó Vatikán Állam kertjeiben, az úgynevezett Lourdes-i barlangnál vezetett rózsafüzérimát tizenöt római plébániáról, a főváros hét iskolájából és különböző katolikus szervezetektől érkezett több mint hétszáz kisgyerekkel. Az imán a kísérőkkel együtt több mint ezerszázan vettek részt.

Az imádság során megemlítették a háborúk dúlta térségeket, megnevezve Ukrajnát és a Közel-Keletet is.

„Ma este és ezekben a napokban nem imádkozunk egyedül. Az egész világon egymillió gyermek imádkozik velünk. Egymillió! Gondoljátok el: ötvenmillió Ave Maria emelkedik a mennybe minden irányból, a Föld minden nyelvén békét kérve, és ezek a rózsafüzér egyetlen, nagy koronáját alkotják, átölelik és egymáshoz húzzák a bolygó összes kontinensét, népét, nemzetét” – jelentette ki a pápa, aki a rózsafüzér ötven darab kis szemére utalt.

Az „Egy millió gyermek imádkozza a rózsafüzért” nemzetközi kezdeményezés 2005-ben indult. A mostani imát a Szükséget Szenvedő Egyház nevű pápai jogú katolikus segélyszervezet szervezte meg.

A vatikáni kertekben található barlang a lourdes-i kegyhely barlangjának életnagyságú másolata; az eredetiben XIV. Leó szeptember 27-én járt franciaországi apostoli útja alkalmával.

Forrás: MTI

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