Autó gázolt el egy 17 éves fiút Munkácson

Közúti baleset történt szeptember 30-án Munkácson – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

A fiatalember a baleset következtében a bal alkarján zúzódásokat és horzsolásokat szenvedett.

A mentők a helyszínen ellátták, majd a sérültet további kivizsgálás és kezelés céljából a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházba szállították.

A baleset helyszínén a rendőrség munkatársai is dolgoztak.

A hatóságok arra kérik a gépjárművezetőket, hogy lakott területen tartsák be a biztonságos sebességet, és fokozottan figyeljenek a gyalogosokra, különösen a gyermekekre és a fiatalokra.

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