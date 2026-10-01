1 жовтня Україна відзначає День захисників і захисниць

Сьогодні, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, в Ужгороді вшанували всіх, хто боронить незалежність і територіальну цілісність України. На Пагорбі Слави на знак пам’яті про загиблих військових поклали квіти.

Військовослужбовці, родичі полеглих захисників, містяни та представники влади вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання.

День захисників України почали відзначити 14 жовтня з 2015 року. Цього ж дня відзначалося свято Покрова Пресвятої Богородиці, яка вважається покровителькою українських козаків. Також 14 жовтня — це офіційний день заснування Української повстанської армії.

У 2021 році свято трансформувалося у День захисників та захисниць. А після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар було перенесено на 1 жовтня.

Також у першу неділю жовтня своє професійне свято відзначають бійці Тероборони. Подія була запроваджена 2020 року.

suspilne.media

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →