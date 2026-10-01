1 жовтня Україна відзначає День захисників і захисниць

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Сьогодні, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, в Ужгороді вшанували всіх, хто боронить незалежність і територіальну цілісність України. На Пагорбі Слави на знак пам’яті про загиблих військових поклали квіти.

Október 1. – Ukrajna védelmezőinek napja

Військовослужбовці, родичі полеглих захисників, містяни та представники влади вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання.

День захисників України почали відзначити 14 жовтня з 2015 року. Цього ж дня відзначалося свято Покрова Пресвятої Богородиці, яка вважається покровителькою українських козаків. Також 14 жовтня — це офіційний день заснування Української повстанської армії.

У 2021 році свято трансформувалося у День захисників та захисниць. А після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар було перенесено на 1 жовтня.

Також у першу неділю жовтня своє професійне свято відзначають бійці Тероборони. Подія була запроваджена 2020 року.

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