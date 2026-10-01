Október 1. – Ukrajna védelmezőinek napja

Október 1-jén országszerte Ukrajna védelmezőinek napját méltatják. Ezen a napon minden régióban fejet hajtanak a háborúban elhunyt katonák emléke és a fronton szolgálatot teljesítők önfeláldozó bátorsága előtt.

Az emléknap alkalmából Volodimir Zelenszkij egy frontközeli parancsnoki harcállásból fordult videóüzenetben Ukrajna védelmezőihez. Mint fogalmazott, az ország sorsa jelenleg ilyen helyszíneken dől el, és köszönetet mondott mindenkinek, aki az életet és a közös értékeket, valamint az ukrán nép létéhez való jogát és jövőjét védelmezi.

Ma reggel Ungváron, a Dicsőség dombján is megemlékezést tartottak.

A rendezvényen katonák és veteránok, a rendvédelmi és diplomáciai szervek képviselői, egyházi vezetők, valamint a civil társadalom képviselői rótták le kegyeletüket azon katonák előtt, akik a szabadságért folytatott harcban vesztették életüket – számolt be Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció vezetője.

A kormányzó közösségi oldalán úgy fogalmazott:

az elesett védők áldozata örökre beíródott Ukrajna történelmébe.

A jeles napot Beregszászban is méltatni fogják. A Beregszászi Városi Tanács Facebook-bejegyzése szerint az ünnepi rendezvény 11 órakor kezdődik a Hősök terén.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Facebook/Закарпатська обласна рада

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