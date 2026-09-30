Zelenszkij: Kijev energetikai infrastruktúráját támadták az orosz erők

Az éjszakai orosz támadás elsődleges célpontja a főváros és Kijev megye energetikai infrastruktúrája volt – állapította meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a Telegramon.

Az államfő kiemelte, hogy összetett támadás volt: csaknem 190 csapásmérő drónt, valamint ballisztikus rakétákat vetettek be az orosz erők.

Közölte, hogy az orosz légitámadás következtében országszerte eddig öten vesztették életüket, köztük egy gyermek, és tizennégyen megsebesültek.

Az elnök tájékoztatása szerint Oroszország reggel drónnal mértek csapást egy szupermarketre a Kijev melleti Ivankovicsiben, a fővárosban pedig egy raktárépületet támadtak meg, ahol egy ember életét vesztette. Hozzátette, hogy az orosz erők Zsitomir, Mikolajiv, Kirovohrad, Rivne, Odessza, Szumi, Harkiv, Herszon és Cserkaszi megyét is támadták.

„Minden elfogórakéta életeket ment. Ahogy közeledik a tél, egyre nagyobb szükség van ilyen védelemre. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal végrehajtott terrorra épülő stratégiája ne járjon sikerrel” – jelentette ki Zelenszkij.

Szerhij Koreckij miniszterelnök Facebook-bejegyzésében kiemelte, hogy nyár óta szinte mindennap érte támadás az energetikai infrastruktúrát, ilyen nagyszabású, kombinált támadásra azonban a legutóbbi fűtési szezon vége óta most először került sor.

Felszólította a helyi önkormányzati szervek vezetőit, hogy ellenőrizzék a közösségekben található létfontosságú létesítmények tartalék áramellátó rendszereinek készenlétét, és a lehető leghamarabb fejezzék be azok telepítését és csatlakoztatását.

„Számos régióban továbbra is fennáll az újabb támadások veszélye. Minden sérült megkapja a szükséges segítséget. Folyamatban vannak a sürgősségi helyreállítási munkálatok és a támadás következményeinek felszámolása” – közölte a kormányfő.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere arról tájékoztatott, hogy roncsokat találtak egy nyugati ország nagykövetségének területén, a belvárosi Sevcsenkivszkij kerületben. A polgármester nem pontosította, hogy ellenséges drón roncsairól van-e szó, illetve azt sem fedte fel, hogy melyik ország külképviselete érintett.

A Centrenerho vállalat nyilvánosságra hozta, hogy megrongálódott a Kijev közelében lévő tripilljai hőerőmű energiatermelő berendezése.

Kijevet sűrű fekete köd fedte be az orosz támadások következtében. Az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat magyarázata szerint a füst és a korom maradványai a légkör felsőbb rétegeibe emelkedtek, az anticiklon pedig átmenetileg a talaj közelében tartja őket.

„Jelenleg szinte egyáltalán nincs szél, ezért a levegő nem cserélődik, de amint a szél felkapja ezt a ködöt és kisüt a nap, fokozatosan feloszlik” – közölték a katasztrófavédelemnél.

A mentőszolgálat munkatársai azt tanácsolták az embereknek, hogy az ablakokat és a szellőzőnyílásokat tartsák zárva, és egyelőre ne szellőztessenek.

Forrás: MTI

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