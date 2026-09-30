Két tápanyag, amely csodát tesz a májjal 

A máj egy nagyon fontos belső szerv, ezért érdemes fokozottan odafigyelni az egészségére. Mutatjuk, melyik két tápanyag megfelelő bevitelén múlhat a legtöbb.

A máj egészségét nem tudjuk egyetlen „csodaszer” szedésével biztosítani. A változatos étrend követésének, az egészséges testsúly elérésének és megtartásának, valamint az alkoholfogyasztás mérséklésének együttese a legfontosabb, de ezek mellett két ásványi anyag megfelelő bevitelén is nagyon sok múlhat a Well&fit cikke szerint.

A cink és a szelén hatása a májra

A cink egy olyan ásványi anyag, amelynek több száz enzim működésére hatással van. Részt vesz egyebek mellett a fehérje- és DNS-szintézisben, a sejtosztódásban és a sebgyógyulásban, illetve az immunrendszer egészséges működéséhez is hozzájárul. A krónikus májbetegségek gyakran járnak együtt cinkhiánnyal vagy megváltozott cinkanyagcserével. Remek cinkforrás a hús, a tojás, a tejtermékek, a hal és a tengeri herkentyűk, a hüvelyesek, a diófélék, a teljes értékű gabonák és a tökmag is.

A szelén is egy nagyon fontos nyomelem, amely részt vesz például az oxidatív károsodással szembeni védekezésben is. Sok szelént tartalmaznak például a halak, a húsok, a tojás és egyes gabonafélék, de kiemelkedően jó forrása a brazil dió is.

Mennyi cink és szelén kell naponta?

Cinkből a felnőtt férfiaknak 10, a nőknek pedig 9 milligramm a napi ajánlott beviteli mennyiség. Szelénből pedig a felnőtt nőknek 6, míg a férfiaknak 75 mikrogrammra van szükségük naponta.

„A cink és a szelén hiányának rendezése fontos lehet, de étrend-kiegészítőként egyikből sem érdemes ész nélkül nagy dózist szedni. Túl sok cink hosszabb távon például rézhiányt okozhat, a túlzott szelénbevitel pedig hányingert, haj- és körömproblémákat, súlyos esetben idegrendszeri tüneteket is előidézhet” – figyelmeztetett a Well&fit.

Forrás: hazipatika.com

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