Nemi erőszakot követtek el egy családtípusú gyermekotthonban Kárpátalján
A rendőrség szexuális bűncselekményt tárt fel egy kárpátaljai családtípusú gyermekotthonban, ahol a házaspár két saját és nyolc nevelt gyermek gondját viselte.
A bűncselekmény körülményeire egy, a gyermekek nem megfelelő ellátása miatt indított nyomozás során derült fény. A rendőrség megállapítása szerint a 40 éves nevelőapa 2025 és 2026 között rendszeresen szexuális jellegű cselekményeket követett el 17 éves nevelt lánya sérelmére, annak beleegyezése nélkül.
A hatóságok azonnal intézkedtek a gyermekek családból történő kiemeléséről. Jelenleg állami gondozásban vannak, és megkapják a szükséges támogatást és segítséget.
A rendőrség a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a férfi ellen büntetőeljárást indított. A bíróság elrendelte letartóztatását, óvadék lehetősége nélkül.
Az ügyben tart a nyomozás.