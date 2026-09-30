Nemi erőszakot követtek el egy családtípusú gyermekotthonban Kárpátalján

A rendőrség szexuális bűncselekményt tárt fel egy kárpátaljai családtípusú gyermekotthonban, ahol a házaspár két saját és nyolc nevelt gyermek gondját viselte.

A bűncselekmény körülményeire egy, a gyermekek nem megfelelő ellátása miatt indított nyomozás során derült fény. A rendőrség megállapítása szerint a 40 éves nevelőapa 2025 és 2026 között rendszeresen szexuális jellegű cselekményeket követett el 17 éves nevelt lánya sérelmére, annak beleegyezése nélkül.

A hatóságok azonnal intézkedtek a gyermekek családból történő kiemeléséről. Jelenleg állami gondozásban vannak, és megkapják a szükséges támogatást és segítséget.

A rendőrség a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a férfi ellen büntetőeljárást indított. A bíróság elrendelte letartóztatását, óvadék lehetősége nélkül.

Az ügyben tart a nyomozás.

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