Öt oktatási intézmény kapott új iskolabuszt Kárpátalján

Új iskolabuszt kapott öt kárpátaljai oktatási intézmény. A járműveket a Huszti, az Iványi, a Técsői, a Kövesligeti és a Szarvasházai kistérség egy-egy oktatási intézményének adták át – tudatta Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció vezetője szeptember 30-án.

Az új buszokat a Huszti kistérséghez tartozó Lipcsei Líceum, az Iványi kistérség Nagymogyorósi Gimnáziuma, a Técsői kistérség Úrmezői Líceuma, a Kövesligeti Líceum, valamint a Szarvasházai kistérség Vezérszállási Gimnáziuma kapta.

Idén összesen 25 iskolabuszt vásároltak Kárpátalján, amelyekre 92 millió hrivnyát fordítottak az állami költségvetésből. A járművek közül 21-et a mozgásukban korlátozott személyek szállítására is alkalmassá tettek.

A megye iskolásait jelenleg naponta 259 autóbusz szállítja az oktatási intézményekbe, közülük 50 akadálymentesített.

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