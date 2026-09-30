Megnyílt a háborús károk nyilvántartása a kártérítési igények benyújtására

Megnyílt az ukrajnai háborús károk nyilvántartása a kártérítési igények benyújtására, feltölthetők az igények az egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz való hozzáférés elvesztése, valamint Ukrajna természeti erőforrásaiban a háború miatt keletkezett károk miatt – tájékoztatott a strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács szerdán.

A strasbourgi közlemény szerint az Európa Tanács intézményi keretein belül 2023-ban létrehozott, ukrajnai károkat nyilvántartó testület elérhetővé tette a kártérítési igények utolsó kategóriáit is, amelyek az Oroszország által indított háború következményeire vonatkoznak. Ezzel a káresetek kategóriáinak teljes száma 43-ra emelkedett.

A legutóbb megnyitott kategóriák közé tartoznak az ország környezeti és természeti erőforrásaiban keletkezett káresetekre, valamint ukrán állam vagyoni kárigényére vonatkoznak. Az egyének egészségügyi ellátáshoz és oktatáshoz való hozzáférésének elvesztésére vonatkozó kategóriák már a múlt héten megnyíltak az igénylések előtt.

A közlemény Alain Berset-t, az Európa Tanács főtitkárát idézi, aki hangsúlyozta: az ukrajnai károk nyilvántartása ezen igazságtalan háború jogi emlékezetét őrzi, a jogosult kártérítési igények jegyzékéül szolgál.

A regiszter az első lépést jelenti egy olyan átfogó kártérítési rendszer létrehozására, amely jóvátételt biztosít majd Ukrajna és az ukrán nép számára a súlyos igazságtalanságokért.

„Lépésről lépésre, az ukrán hatóságokkal, valamint európai és az Európán kívüli partnerekkel szorosan együttműködve elszántan dolgozunk azon, hogy igazságot és elszámoltathatóságot teremtsünk ott, ahol korábban ez nem volt biztosított” – fogalmazott a főtitkár.

Az Európa Tanács tájékoztatása szerint ez idáig már legkevesebb 195 ezer kárigény érkezett, amelyek közül több mint 65 ezret már rögzítettek a nyilvántartásban, vagy feldolgoztak, a többi igény felülvizsgálata pedig folyamatban van.

Tájékoztattak arról is, hogy következő lépésként egy ukrajnai vezetésű nemzetközi kártérítési bizottság jön létre hágai központtal, ami felülvizsgálja, értékeli és dönt a nyilvántartásban rögzített kártérítésekről, továbbá meghatározza az egyes esetekben javasolt kártérítés összegét.

A kártérítési bizottság létrehozásáról szóló egyezményt ez idáig 39 állam, valamint az Európai Unió aláírta. Kilenc állam és az EU ratifikálta is az egyezményt – tették hozzá.

Emlékeztettek: magánemberek, jogi személyek és az ukrán állam is benyújthat kártérítési igényeket az Oroszország indította háborúja nyomán keletkezett károk, veszteségek vagy sérelmek miatt az ukrán kormány által üzemeltetett Diia nevű webportáljának és alkalmazásának használatával.

Forrás: MTI

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