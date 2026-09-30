Ünnepélyesen megnyitották az új tanévet a Rákóczi Egyetemen

Szeptember 30-án 1681 hallgató számára kezdődött meg az új tanév a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A tanévnyitó ünnepségnek, a hagyományokhoz híven, ezúttal is a beregszászi református templom adott otthont.

Az esemény Kárpátalja történelmi zászlóinak felvonultatásával kezdődött, melyeket tárogatószóra az egyetem kuruc kori viseletbe öltözött hallgatói vittek be a templomba. Ezt követően Margitics János egyetemi lelkész, a Beregszászi Református Egyház lelkipásztora köszöntötte a résztvevőket.

Nemzeti imádságunk és az egyetem himnusza, a Rákóczi Ferenc bús éneke című kuruc kori ének után a meghívott vendégek köszöntésére került sor.

Csernicskó István, a Rákóczi Egyetem rektora beszédének kezdetén rávilágított arra, hogy a tavalyi tanévnyitókor még Rákóczi-főiskola volt a nevünk, ma pedig már egyetemként kezdjük a tanévet

„De az egyetemi rang nem jutalom, amit ki lehet tenni a vitrinbe. Kötelezettség. Ma már nem azt kell bizonyítanunk, hogy egyetem lettünk. Azt kell naponta igazolnunk, hogy egyetemként is megálljuk a helyünket”

– emelte ki.

Hozzátette továbbá, hogy míg a tavalyi évben rekordszámú, 1582 hallgatóval kezdtük a tanévet, az idén ez a rekord megdőlt, 1681 hallgató kezdte meg tanulmányait a Rákóczi Egyetemen, majd összegezte az elmúlt évet, és kifejtette a jövőbeli terveket.

„A jó egyetem nem szolgáltatás csupán, amit az ember néhány évig igénybe vesz, aztán kap róla egy papírt. A jó egyetem közösség, melyet mostantól Önök, elsősök is gyarapítanak”

– mondta.

Vida László, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja beszédében megemlékezett a beregszászi felsőoktatási intézmény harminc éves fennállásáról.

„A külhoni magyar közösségek közül a kárpátaljai van a leginkább szorongatott helyzetben. Immár az ötödik tanév indul a hadiállapot korlátozásai között. E körülmények között különös értelmet nyer az, hogy évről évre van folytatás, hogy vannak új hallgatók, akikben ott a jövő ígérete” – tette hozzá.

Merkely Béla, a Magyar Rektori Konferencia elnöke, a Semmelweis Egyetem rektora Szentgyörgyi Albert, a Semmelweis Egyetem egykori hallgatójának szavait idézte: „ahogyan ma tanítunk, olyan lesz a holnap”.

„A Rákóczi Egyetem immár 30 éve képez olyan szakembereket, akikre ennek a térségnek nagyon nagy szüksége van. Az itt végzett diákok munkája nem egyszerűen egy-egy szakma gyakorlását jelenti. Ők azok, akik tudásukkal, mindennapi munkájukkal jelen vannak Kárpátalja iskoláiban, intézményeiben, vállalkozásaiban, közösségeiben. Ez nagyon nehéz, ugyanakkor nemes feladat. Az egyetem erőt adó és bátor példát mutat arra, hogy nehéz körülmények között is lehet építkezni, intézményt fejleszteni, oktatni és tanulni”

– emelte ki.

A köszöntők után az első évfolyamos hallgatók fogadalomtétele következett, melyet Ráti Zsófia, I. évfolyamos magyar nyelv, irodalom és kommunikáció szakos hallgató olvasott fel. Ezt követően Orosz Ildikó, egyetemünk elnöke és Csernicskó István kézfogással hivatalosan is az intézmény hallgatóivá avatta a gólyákat, majd elhangzott a diákhimnusz.

A tanévnyitó ünnepségen átnyújtották az egyetem Szenátusa által létrehozott Rákóczi-díjat, amely az önálló kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatás létrejöttének, az egyetem megmaradása és fejlesztése szempontjából döntő szerepet vállaló személyek tevékenységének az elismerése. A kitüntetésben azok részesülhetnek, akik erkölcsi kiállásuk, anyagi támogatásuk révén jelentősen hozzájárultak több ezer kárpátaljai magyar fiatal képzéséhez, ezzel is segítve boldogulásukat szülőföldjükön. A díjat minden évben két személy – egy anyaországi vagy külföldi és egy kárpátaljai – kaphatja. Az egyetemi szenátus határozatának értelmében 2026-ban a magyarországi díjazott a Magyar Rektori Konferencia. A kárpátaljai díjazott pedig Kohut Attila professzor emeritus, a Rákóczi Egyetem nyugalmazott rektorhelyettese. A díjat Orosz Ildikó és Csernicskó István rektor adták át.

A díjazottak képviseletében Merkely Béla, a Magyar Rektori Konferencia elnöke mondott köszönetet.

A tanévnyitó ünnepségen adták át Az év középiskolája elismerő oklevelet is, melyet az az egyetemmel együttműködő kárpátaljai középiskola kaphat, amelyből az elmúlt felvételi időszak során a legtöbb felvételiző hallgató iratkozott be az intézmény által meghirdetett képzési programokra. 2026-ban Az év középiskolája elismerő oklevelet a Rákóczi Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete, a Kárpátaljai Magyar Líceum, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum, a Beregszászi Fedor Potusnyak Líceum, a Beregszászi Tarasz Sevcsenko Líceum, a Beregszászi Platán Líceum, a Nagydobronyi Líceum, a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum, a Nagydobronyi Református Líceum, a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum, a Péterfalvai Református Líceum és a Nagyberegi Református Líceum vehette kézhez.

A díjátadást követően Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem elnöke tanévnyitó beszédében kiemelte, hogy ez a tanévkezdés nem csupán a naptár szerinti rendet jelenti, hanem a rendíthetetlenség, a kitartás és a jövőbe vetett hit újabb bizonyítéka.

„Egyetemünk megmutatta, hogy képes a háború alatt is növekedni, fejlődni és egyetemi rangjához méltóan helytállni. Ez legyen továbbra is a cél. Kívánom, hogy ez a tanév hozzon mindannyiunknak békét, adjon erőt, kitartást és alkotó kedvet”

– zárta köszöntőjét.

Ezt követően a történelmi egyházak képviselői Isten áldását kérték az elsős és felsős hallgatókra, az intézmény tanáraira, munkatársaira és minden jelenlévőre.

Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.

Kurmay Anita

Kárpátalja.ma

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