Rakodás közben gyulladt ki egy teherautó a Técsői járásban

Rakodás közben sűrű füstöt vett észre egy KrAZ teherautó vezetője a Técsői járásban, Nyéresháza (Neresznicja) településen. A férfi azonnal értesítette a tűzoltókat.

A tűz szerda délután keletkezett a Mihajlo Hruskevszkij utcában. A helyszínre elsőként a nyéresházai községi tűzoltók érkeztek, majd a dombói (Dubove) egység munkatársai is bekapcsolódtak az oltásba.

A lángokat 18 perc alatt sikerült megfékezni. A tűz megrongálta a teherautó vezetőfülkéjét, a tűzoltók azonban megakadályozták a lángok további terjedését és a jármű teljes megsemmisülését.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →