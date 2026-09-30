Négy kárpátaljai katonától búcsúznak a napokban

Újabb kárpátaljai katonák halála miatt gyászolnak a hozzátartozók és a helyi közösségek. Ungvár, Munkács, Nagyszőlős és Beregszász lakosai négy katonától, Vitalij Cservaktól, Szerhij Szalitovtól, Kosztyantin Kozlovszkijtól és Petro Voznyaktól búcsúznak.

Ungváron október 1-jén, kijevi idő szerint 13 órakor kezdődő gyászszertartás keretében kísérik utolsó útjára Vitalij Cservak elesett védőt. A búcsúztatót a Függetlenség rakparton, a holodomor áldozatainak emlékművénél tartják. A város vezetése és a képviselő-testület részvétét fejezi ki az elhunyt katona családjának és hozzátartozóinak.

Szerhij Szalitov temetésére október 3-án, kijevi idő szerint 12 órakor kerül sor Munkácson, a központi temető gyásztermében, a Tomáš Masaryk utcában. Az 1987. június 25-én született katona az A5278-as számú katonai alakulatban szolgált. Szeptember 25-én, kórházi kezelése alatt hunyt el – áll a városi tanács bejegyzésében.

Nagyszőlősön Kosztyantin Kozlovszkij halála miatt gyászolnak. Az 1979. január 13-án született hadnagy a drónkezelő egység tisztjeként szolgált. Szeptember 22-én a Mikolajiv megyei Limani közelében, egy FPV-drón támadása során vesztette életét.

Újabb veszteség érte Beregszászt is Petro Voznyak halálával. Az 1970. június 20-án született főtörzsőrmester szeptember 24-én, a Szumi megyei Konotopban hunyt el betegség következtében.

A Beregszászi Járási Katonai Adminisztráció Kosztyantin Kozlovszkij és Petro Voznyak elhunyta kapcsán is őszinte részvétét fejezte ki az elhunytak családjának, hozzátartozóinak és bajtársainak.

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