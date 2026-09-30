Egyesek okostelefont vélnek felfedezni egy 160 éves festményen

Újra nagy figyelmet kapott egy több mint 160 évvel ezelőtt készült festmény, amelyen a modern szemlélő első pillantásra egy okostelefont tartó nőt vélhet felfedezni. A kép azonban jóval prózaibb magyarázatot rejt.

Ferdinand Georg Waldmüller osztrák festő A várakozó című, 1860-ban készült alkotásán egy fiatal nő látható, amint lehajtott fejjel egy ösvényen halad. A kezében egy apró tárgyat tart, amelyre teljes figyelmével összpontosít. Előtte egy fiatal férfi várakozik virággal a kezében, a nő azonban láthatóan nem vesz róla tudomást.

A jelenet azért keltette fel az internetes felhasználók figyelmét, mert a nő testtartása erősen emlékeztet arra, ahogyan napjainkban sokan sétálnak az utcán, miközben telefonjuk képernyőjét nézik.

Ennek nyomán az interneten tréfák jelentek meg egy állítólagos „19. századi iPhone-ról”, sőt egyesek még az időutazás lehetőségét is felvetették.

A rejtélynek azonban egyszerű a magyarázata. Gerald Weinpolter, az Austrian Paintings művészeti ügynökség vezetője szerint a festményen látható tárgy egy kis imakönyv. A nő a templom felé tart, és útközben imádkozik.

A tárgy mérete, valamint a nő kezének és fejének helyzete azonban valóban olyan hatást kelt, mintha egy modern okostelefon kijelzőjét nézné.

Az 1860-as években élő nézők számára persze aligha lett volna rejtély, mit tart a nő a kezében: minden bizonnyal imakönyvként vagy egy kisebb énekeskönyvként azonosították volna.

A várakozó című festmény jelenleg a müncheni Neue Pinakothek gyűjteményében található.

Forrás: u-news.com.ua

Nyitókép: Wikipédia

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