Újabb drogterjesztőket fogtak el Kárpátalján

Egy kábítószer előállításával, valamint nagy- és kiskereskedelmi értékesítésével foglalkozó bűnszervezetet számolt fel a kárpátaljai rendőrség. A nyomozás szerint a csoport havonta mintegy 1,2 millió hrivnya bevételre tett szert.

A rendőrök négy ungvári férfit azonosítottak a csoport tagjaként. A hatóságok szerint a 34 éves állítólagos szervező az Ukrzaliznicja alkalmazottja volt, társa pedig egy 55 éves ungvári férfi, a különleges hírközlési és információvédelmi állami szolgálat kézbesítője. Utóbbi a kábítószerek előállításáért és csomagolásáért felelt.

A csoport további két, 58, illetve 34 éves tagja a kábítószerek értékesítésében vett részt, többek között nagyobb tételekben is.

A fiatalabb férfi katona, akit a hatóságok dezertálás miatt köröztek.

A nyomozók a gyanúsítottak lakóhelyén, a kábítószerek előállítására és tárolására használt helyiségekben, valamint járműveikben összesen 27 házkutatást tartottak a KORD és a rendőrségi különleges műveleti egység támogatásával.

A hatóságok több mint 10 kilogramm kábítószert foglaltak le.

Több mint 200, kannabiszt tartalmazó csomagot, hidropóniás módszerrel termesztett kendertöveket, szárított vadkendert, valamint egyéb kábítószereket találtak. Emellett metamfetamint, morfiumot tartalmazó ampullákat, digitális mérlegeket, kábítószer-fogyasztáshoz és -aprításhoz használt eszközöket, csaknem 30 mobiltelefont és egyéb bizonyítékokat is lefoglaltak.

A rendőrök több mint 670 ezer hrivnya értékű készpénzt foglaltak le ukrán és külföldi valutában, valamint öt járművet is.

Mind a négy férfit őrizetbe vették, a bíróság valamennyiükkel szemben letartóztatást rendelt el, óvadék ellenében azonban szabadlábra helyezhetők. Az óvadékok együttes összege meghaladja a 10 millió hrivnyát.

Az ügyben továbbra is folyik a nyomozás.

Kárpátalja.ma

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