Elindult a jelentkezés a Talentum Hungaricum 2026/27-es évadára

A Nemzeti Tehetség Program művészeti inkubációs programja ösztöndíjjal, személyes mentorálással, szakmai programokkal és fellépésekkel segíti a pályájuk elején járó fiatal zenészek és táncművészek szakmai fejlődését. Az új évadban Péterfy Bori és Feledi János is csatlakozik a mentorcsapathoz. Pályázni 2026. október 25-én 23:59-ig lehet.

A Nemzeti Tehetség Központ által, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium támogatásával megvalósuló Talentum Hungaricum azoknak a fiatal művészeknek szól, akik már rendelkeznek szakmai tapasztalattal és eredményekkel, és pályájuk következő szakaszához szakmai támogatást, új kapcsolatokat és bemutatkozási lehetőségeket szeretnének kapni. A személyes mentorálást művészeti workshopok, a művészeti pálya gyakorlati oldalát bemutató szakmai alkalmak, valamint hazai és nemzetközi fellépések egészítik ki.

A Zene kategóriában 17 és 28 év közötti, klasszikus zene, jazz, népzene vagy könnyűzene területén tevékenykedő fiatalok, a Tánc kategóriában pedig 14 és 24 év közötti néptáncosok és modern táncművészek jelentkezését várják.

Egyéni előadók és formációk egyaránt indulhatnak,

a pályázat pedig a külhoni magyar tehetségek előtt is nyitott.

Kivételes esetben az alsó korhatárnál fiatalabb jelentkező pályázata is befogadható az értékelőbizottság szakmai döntése alapján.

A kiválasztott ösztöndíjasok 2026 novemberétől 2027 augusztusáig havi ösztöndíjban részesülnek. Az évad programnyitóval kezdődik, ezt követően 2027 áprilisáig havi rendszerességgel találkoznak mentorukkal Budapesten. A mentorálást további szakmai lehetőségek egészítik ki: a zenészek stúdióban dolgozhatnak, egy kiválasztott produkcióról videófelvétel is készülhet, a táncművészek pedig professzionális videóanyaggal bővíthetik szakmai portfóliójukat.

A 2026/27-es évadban két új mentor érkezik a programba. Péterfy Bori énekesnőként és színésznőként szerzett színpadi és előadói tapasztalataival kapcsolódik be a könnyűzenei mentorálásba. Feledi János Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus és rendező, a Feledi Project művészeti vezetője modern tánc mentorként dolgozik majd a résztvevőkkel.

Továbbra is mentorálja az ösztöndíjasokat Pál István Szalonna, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas népzenész, érdemes és kiváló művész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője; Balázs János, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas, Prima- és Junior Prima-díjas zongoraművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja; Bacsó Kristóf, Orszáczky- és Artisjus-díjas jazz-szaxofonművész, zeneszerző, egyetemi docens; valamint Berecz István, Örökös Aranysarkantyús néptáncos, koreográfus, a Fonó Budai Zeneház művészeti vezetője.

A Talentum Hungaricum korábbi ösztöndíjasai Alumni alkategóriában is pályázhatnak, amennyiben korábban legalább egy éven keresztül a program támogatottjai voltak.

A pályázat online nyújtható be, bemutatkozó videó és bemutatkozó levél csatolásával.

A pályázatok benyújtási határideje: 2026. október 25.

A pályázati felhívás részletes feltételei és a jelentkezéshez szükséges információk: https://nemzetitehetsegprogram.hu/program/talentum-hungaricum

Nemzeti Tehetség Központ

Nyitókép: nemzetitehetsegprogram.hu

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