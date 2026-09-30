Jelentősen késnek a Kárpátaljára tartó vonatok

Az orosz támadások miatt jelentős késések alakultak ki az ukrán vasúti közlekedésben. A fennakadások a Kárpátaljára tartó vonatokat is érintik, egyes járatok több órás késéssel közlekednek.

A szeptember 30-i reggeli adatok szerint a Dnyipro–Ungvár között közlekedő 3/4-es számú vonat több mint 10 órás késésben van. Jelentősen, a menetrendhez képest közel hat órával késik a Harkiv–Ungvár járat és a Harkiv–Rahó vonat is.

A Kárpátalját érintő nemzetközi járatok közül a Kijev–Budapest vonat mintegy 7 óra 39 perces késésben van.

Az ország más részein is komoly fennakadások vannak. A Zaporizzsja–Przemyśl járat több mint kilenc órás késéssel közlekedik, míg a Csernyihiv–Rahó és a Dnyipro–Kovel vonatok több mint hat órát késnek.

Az Ukrzaliznicja tájékoztatása szerint a késések miatt több belföldi és nemzetközi járat menetrendjét is módosították. Az aktuális információk az ukrán vasúttársaság hivatalos felületén, az УЗ Веземо oldalon érhetők el.

Az utasok az Ukrzaliznicja 0 800 503 111-es ingyenes forródrótján is érdeklődhetnek a járatok helyzetéről.

Kárpátalja.ma

Forrás: novyny.live

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