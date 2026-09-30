Szüreti napokat tartanak a hétvégén Tokajban

Szüreti felvonulás, hagyományőrző programok, koncertek, borászati és gasztronómiai bemutatók várják a Tokaj-hegyaljai Szüreti Napokra érkezőket október 2. és 4. között; a háromnapos rendezvénysorozatnak a megújult Kossuth tér és a város több helyszíne ad otthont.

A pénteki nyitónapon egyebek mellett Dánielffy koncertje és a Tokaj fénnyel mesél című fényfestés várja a látogatókat a Kossuth téren. A Fesztiválkatlanban a Bagossy Brothers Company lép fel, a koncert előtt és után pedig Regán Lili szórakoztatja a közönséget.

Szombaton délelőtt kézműves programokkal kezdődik a nap, a hagyományos, több száz fő részvételével zajló szüreti felvonulás 14 órától indul. A teljes városon áthaladó menet miatt a közlekedőknek útlezárásra és forgalomkorlátozásra kell számítaniuk, ami érinti a 38-as főút tokaji szakaszát.

Sor kerül a Polgármesterek borának szőlő-összeadási ceremóniájára:

a borvidék 27 települése által összeadott szőlőből kereskedelmi forgalomba nem kerülő borkülönlegesség készül, a hagyomány több mint húsz éve az összefogást jelképezi.

Szombaton a Kossuth téren Josh és Betti valamint az Anna and the Barbies duó lép fel, a Fesztiválkatlanban Nagy Bogi, majd a BSW és a Gang ad koncertet, a napot Metzker Viktória fellépése zárja.

Vasárnap délelőtt „Szüreti hagyomány, amit továbbadunk” címmel népi kulturális programot rendeznek, amelyben népzenei és táncos produkciók, kézműves foglalkozás, valamint táncház is szerepel.

A rendezvényhez egész hétvégén borudvar, kézműves vásár, gasztronómiai és vásári forgatag, valamint a tokaji pincészetekhez kapcsolódó programok társulnak. A Szüreti Napok programjai a Fesztiválkatlanban tartott koncertek kivételével ingyenesen látogathatóak.

Forrás: MTI

Nyitókép: csodalatosmagyarorszag.hu

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