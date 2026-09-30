Több halottja és sérültje van az éjszakai orosz légicsapásoknak

Az ukrán fővárost és környékét újabb, rakétákkal és drónokkal végrehajtott tömeges orosz légitámadás érte szerdára virradóra, az eddigi adatok szerint legalább hárman meghaltak, heten pedig megsebesültek, lakóházak és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

A kijevi városi katonai közigazgatás arról számolt be a Telegramon, hogy szerdára virradóra az orosz hadsereg rakétákkal és drónokkal támadta az ukrán fővárost, két ember meghalt, négyen pedig megsebesültek a légicsapásokban. Az állami katasztrófavédelmi szolgálat jelentése szerint négy városkerületben épületek rongálódtak meg, és több helyen felcsaptak a lángok.

Kijev megye több települését is orosz légicsapások érték, Vishorodban egy családi ház megsemmisült, egy gyerek meghalt, a romok alól három embert, köztük egy gyereket sikerült kimenteni – tette közzé Timur Tkacsenko katonai kormányzó a Telegram-csatornáján. Infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg a Bucsai, Obuhivi és Vishorodi járásokban, és egy szupermarket is megrongálódott – fűzte hozzá Tkacsenko.

Zsitomir megyében hét élelmiszer- és feldolgozóipari vállalatot, valamint energetikai létesítményt ért találat szerda hajnalban – jelentette Vitalij Bunecsko katonai kormányzó a Telegramon.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg hajóelháritó és ballisztikus rakétákkal és 188 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra. A fő csapásirány Kijev és környéke volt. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek öt ballisztikus rakétát és 155 drónt sikerült megsemmisítenie. Tizennyolc helyszínen találatokat rögzítettek.

Forrás: MTI

Nyitókép: Facebook/DSZNSZ

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