Halálos motorbaleset történt a Rahói járásban

Marcsák Gergely Közélet

Halálos közlekedési baleset történt hétfő este a rahói járási Nagybocskón (Velikij Bicskiv). Egy 27 éves motoros egy kanyarban elvesztette uralmát járműve felett, majd egy betonkerítésnek ütközött.

A helyszínre kiérkező mentők már nem tudtak segíteni rajta. Súlyos, nyílt koponya-agysérülést szenvedett, és szinte azonnal életét vesztette.

A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

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Forrás: Facebook/103 Zakarpattya

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