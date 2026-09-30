Halálos motorbaleset történt a Rahói járásban
Halálos közlekedési baleset történt hétfő este a rahói járási Nagybocskón (Velikij Bicskiv). Egy 27 éves motoros egy kanyarban elvesztette uralmát járműve felett, majd egy betonkerítésnek ütközött.
A helyszínre kiérkező mentők már nem tudtak segíteni rajta. Súlyos, nyílt koponya-agysérülést szenvedett, és szinte azonnal életét vesztette.
A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.
Forrás: Facebook/103 Zakarpattya
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