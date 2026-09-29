Munkácson is üzletet nyit a Pepco
Ukrajnában is megkezdi terjeszkedését a nemzetközi Pepco kiskereskedelmi hálózat, amelynek első üzletei között Munkácson is nyílik egy bolt. A vállalat közlése szerint egyelőre négy ukrajnai városban – Kijevben, Csernyivciben, Munkácson és Ternopilban – kezdik meg az üzletnyitásokat.
A Pepco ukrajnai megjelenése egyelőre óvatos, tesztjellegű terjeszkedésként indul. A vállalat a különböző méretű és eltérő piaci adottságú városokban szerzett tapasztalatok alapján dönt majd a további bővítésről. A tervek között jelenleg például nem szerepel a lembergi üzlet megnyitása.
A hálózat elsősorban 450–700 négyzetméter közötti üzlethelyiségeket keres. Az első kijevi üzlet egyik helyszínén – a Gorodok Gallery bevásárlóközpontban – ennek megfelelően 665 négyzetméteres területet alakítanak ki, a megnyitást 2026 negyedik negyedévére tervezik.
A Pepco közlése szerint a további terjeszkedés ütemét többek között a kezdeti üzletek forgalmi eredményei és az ukrajnai biztonsági helyzet határozzák majd meg.
Forrás: retailers.ua
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