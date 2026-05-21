Ukrajnába érkezik a Pepco

A lengyel hátterű Pepco Group hivatalosan is bejelentette, hogy megkezdi működését Ukrajnában. A vállalat közlése szerint egy előkészített pilotprojekt keretében indulnak el bizonyos régiókban, azonban a konkrét városokról, nyitási időpontokról és az üzletek számáról egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket.

A Pepco Group vezérigazgatója, Stephan Borchert szerint Ukrajna olyan piac, ahol a márka ismertsége már most is jelentős, és hosszabb távon komoly növekedési lehetőséget jelenthet a vállalat számára.

A Pepco Európa egyik legnagyobb diszkont kiskereskedelmi hálózata, amely elsősorban Közép- és Kelet-Európában van jelen. A lánc kedvező árú ruházati termékeket, háztartási cikkeket, játékokat és lakberendezési termékeket kínál. A vállalat jelenleg több mint 4000 üzlettel működik 18 európai országban.

Korábbi sajtóértesülések szerint a cég akár 5–10 üzletet is nyithat Ukrajnában 2026 végéig. A helyszínek keresését a Retail&Development Advisor (RDA) tanácsadó cég végzi, amely a Pepco hivatalos ukrajnai képviselője.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →