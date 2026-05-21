A háttérsugárzás növekedését mérték egy orosz harci drón roncsainál

Figyelmeztetést adott ki az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) szerdán, miután egy lezuhant orosz harci drón roncsai között a háttérsugárzás növekedéséről kaptak beszámolót. Az ukrán szakszolgálat arra hívta fel a lakosság figyelmét, hogy ne közelítsék meg a roncsokat, mivel radioaktív és mérgező port bocsáthatnak ki magukból, egyúttal nyomozást indítottak háborús bűncselekmények, valamint a mérgező és radioaktív szennyezés kockázata miatt.

Az SZBU szerint a csernyihivi területen végrehajtott támadás után az egyik lelőtt Geran-2 orosz harci drónra erősített rakétában szegényített urán nyomaira bukkantak, a roncsok közelében pedig a sugárzási szint növekedését mérték, ezért figyelmeztették a lakosságot.

Az ukrán titkosszolgálati szerv szerint azonban nem ez volt az első alkalom, amikor hasonló esetre derült fény,egy április 7-i – szintén a csernyihivi területen történt – légitámadás után, az egyik lezuhant R-60 légi-légi rakéta maradványai között szintén a szokásosnál magasabb sugárzást észleltek.

A Csernyihivi régióban megtalált rakéta-robbanófejet biztonságossá tették és egy radioaktív hulladéklerakóba szállították – közölte az SZBU, hozzátéve, hogy az ukrán büntető törvénykönyv 438. cikke alapján háborús bűncselekmény kivizsgálását indítványozták.

