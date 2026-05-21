Korrupcióval gyanúsítják az ukrán legfelsőbb bíróság két tagját

Az ukrán Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság (VAKSZ) csütörtökön óvadékot szabott ki az ukrán legfelsőbb bíróság két, korrupcióval gyanúsított bírájára – közölte a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) a Telegram-oldalán.

„A bírósági határozatok értelmében a gyanúsítottakra 2,5 millió hrivnya, illetve 2 millió hrivnya összegű óvadékot szabtak ki” – áll a közleményben.

Korábban az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a SZAP házkutatásokat követően vádat emelt a legfelsőbb bíróság három hivatalban lévő és egy volt bírája ellen a Kosztyantin Zsevago ukrán üzletemberhez köthető vesztegetési ügy kapcsán.

Az ügyészség információi szerint az érintettek 2023-ban 2,7 millió dollár kenőpénzt kaptak a Finanszi i Kredit Bank tulajdonosától, Zsevagótól, hogy számára előnyös döntés szülessen a Poltavai Bányászati és Feldolgozó Kombinát részvényeinek eladása ügyében.

A NABU szerint a vesztegetési ügyben felmerült újabb bizonyítékok lehetővé teszik a bírók büntetőjogi felelősségre vonását.

Május 19-én a korrupcióellenes hatóságok házkutatásokat hajtottak végre több jelenlegi és volt legfelsőbb bírósági bíró otthonában, köztük a testület egyik volt elnökénél is. A hatóság nem nevezte meg az illetőt. Ugyanakkor az ukrán sajtó arról számolt be, hogy Vszevolod Knyazjevről van szó, akit már 2023-ban őrizetbe vették ebben az ügyben, s akit a legfelsőbb bíróság plénuma bizalmatlansági indítvánnyal menesztett hivatalából.

Forrás: MTI

