Bileckij: Új ipari park létesül Kárpátalján
Újabb kárpátaljai létesítmény tervét jegyezte be az ukrán kormány az Ipari Parkok Jegyzékébe. A Huszt közelében létesülő komplexum 1,2 milliárd hrivnyás befektetés révén jön létre – olvasható Miroszlav Bileckij kormányzó Facebook-oldalán.
A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője szerint a több mint 18 hektáros területen épülő ipari park 538 új munkahelyet jelent majd a környék lakói számára.
A komplexum üzemeiben a tervek szerint elektromos berendezések, kábelek, elektrotechnikai eszközök, valamint alternatív energiarendszerek elemei készülnek majd.
Miroszlav Bileckij hangsúlyozta, hogy megyénkben eddig 12 regisztrált ipari park létesült, és ezek közül 11 a teljes körű háború kirobbanása óta jött létre.
