A visivanka napját ünnepelték Beregszászban

Ukrajnában minden évben május harmadik csütörtökén ünneplik a visivanka napját. Ebből az alkalomból szervezett kulturális-művészeti programot a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Művelődési Osztálya az Iskolán Kívüli Oktatási Központtal közösen.

A Budapest parkban rendezett ünnepségen az oktatási központ ifjú tehetségei léptek színpadra. Az énekes előadások mellett a Princess táncstúdió és a Dance Class koreográfiai csoport tagjainak fellépését láthatta a közönség.

A szervezők egy látványos fotósarkot is kialakítottak, ahol a népi hímzéses ruhákba öltözött résztvevők megörökíthették az ünnepi alkalmat.

Kárpátalja.ma

