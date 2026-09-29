Milyen betegségekre utalhat a tartós puffadás?

A hasi puffadás időnként teljesen ártalmatlan jelenség: nagyobb étkezés, szénsavas italok vagy például hüvelyesek fogyasztása után sokaknál jelentkezik. Ha azonban a puffadás rendszeresen, akár naponta visszatér, és hasi fájdalommal, fokozott bélhangokkal vagy a széklet megváltozásával jár, érdemes kivizsgáltatni, mert emésztőrendszeri problémára is utalhat.

A tartós puffadásnak többféle oka lehet. Gyakran az alábbi állapotok valamelyike áll a háttérben:

Irritábilis bél szindróma (IBS): funkcionális bélrendszeri zavar, amelynél a puffadás gyakran étkezés után vagy a nap folyamán erősödik. Hasi görcsök, székrekedés vagy hasmenés is társulhat hozzá.

funkcionális bélrendszeri zavar, amelynél a puffadás gyakran étkezés után vagy a nap folyamán erősödik. Hasi görcsök, székrekedés vagy hasmenés is társulhat hozzá. Vékonybél-bakteriális túlnövekedés (SIBO): ilyenkor a vékonybélben a normálisnál nagyobb mennyiségben vannak jelen baktériumok, amelyek a táplálék szénhidrátjainak erjesztése során fokozott gázképződést okozhatnak.

ilyenkor a vékonybélben a normálisnál nagyobb mennyiségben vannak jelen baktériumok, amelyek a táplálék szénhidrátjainak erjesztése során fokozott gázképződést okozhatnak. Ételintoleranciák és emésztőenzim-hiány: a laktózintolerancia például a tejcukor lebontásához szükséges laktáz enzim hiányával függ össze. A cöliákia pedig autoimmun betegség, amely a gluténtartalmú gabonafélék fogyasztásával összefüggésben károsítja a vékonybél nyálkahártyáját. A hasnyálmirigy elégtelen enzimtermelése szintén emésztési zavarokat és puffadást okozhat.

a laktózintolerancia például a tejcukor lebontásához szükséges laktáz enzim hiányával függ össze. A cöliákia pedig autoimmun betegség, amely a gluténtartalmú gabonafélék fogyasztásával összefüggésben károsítja a vékonybél nyálkahártyáját. A hasnyálmirigy elégtelen enzimtermelése szintén emésztési zavarokat és puffadást okozhat. Székrekedés: ha a béltartalom lassabban halad át a bélrendszeren, több idő jut a baktériumok általi erjedésre, ami fokozott gázképződéshez és hasi feszüléshez vezethet.

ha a béltartalom lassabban halad át a bélrendszeren, több idő jut a baktériumok általi erjedésre, ami fokozott gázképződéshez és hasi feszüléshez vezethet. Gyulladásos bélbetegségek: a Crohn-betegség és a fekélyes vastagbélgyulladás a puffadás mellett hasi fájdalommal, hasmenéssel, véres vagy nyákos széklettel, lázzal és fogyással is járhat.

a Crohn-betegség és a fekélyes vastagbélgyulladás a puffadás mellett hasi fájdalommal, hasmenéssel, véres vagy nyákos széklettel, lázzal és fogyással is járhat. A bélflóra megváltozása: antibiotikum-kezelést követően átmenetileg megváltozhat a bél mikrobiomjának összetétele, ami egyeseknél fokozott gázképződéssel és puffadással járhat.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

A tartós puffadást nem érdemes kizárólag vény nélkül kapható készítményekkel, például szimetikonnal kezelni, különösen akkor, ha más tünetek is jelentkeznek.

Mielőbb orvosi vizsgálat indokolt, ha a puffadás mellett:

megmagyarázhatatlan fogyás jelentkezik;

vér látható a székletben;

erős vagy tartós hasi fájdalom lép fel;

rendszeres hányinger vagy hányás jelentkezik;

a székletürítési problémák több mint két-három héten át fennállnak;

láz is társul a panaszokhoz.

A kivizsgálást célszerű a háziorvosnál kezdeni, aki a tünetek alapján dönthet a szükséges vizsgálatokról, illetve szükség esetén gasztroenterológushoz irányíthatja a beteget. A tartós puffadásnak számos, egymástól eltérő oka lehet, ezért a megfelelő kezeléshez fontos a kiváltó ok tisztázása.

Forrás: medinfo.zp.ua

Nyitókép: illusztráció, Getty Images

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