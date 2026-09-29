Rapporteur: az EU a reformok felgyorsítására szólítja fel Ukrajnát

Az uniós tagállamok vezetői várhatóan felszólítják Ukrajnát, hogy gyorsítsa fel a belső reformok végrehajtását, amelyek több milliárd eurónyi, 2026-ra előirányzott uniós pénzügyi támogatás folyósításának feltételei – írta kedden a korábban Euractiv néven működő, Rapporteur nevű brüsszeli hírportál.

A hírportál az Európai Tanács októberi ülésére készülő következtetéstervezet-szövegének alapján arról számolt be, hogy a vezetők felszólítanak „minden szereplőt, különösen Ukrajnát, hogy fokozza erőfeszítéseit a 90 milliárd eurós Ukrajna-támogatási hitel, valamint az Ukrajna-eszköz 2026-ra eső forrásainak folyósítása érdekében.”

A Rapporteur szerint az idei évre a hitelből elkülönített 45 milliárd euróból eddig mindössze 14,9 milliárd eurót folyósítottak. Ennek egyik oka, hogy az ukrán parlament nem fogadta el az EU által elvárt korrupcióellenes és adóügyi reformokat.

Az uniós tagállamok állam- és kormányfőinek tanácskozására október közepén kerül sor, a vezetők Ukrajnáról, a védelemről, a migrációról és az EU következő hosszú távú költségvetéséről fognak egyeztetést folytatni.

A Rapporteur azt írja, hogy Brüsszelben egyre nagyobb az elégedetlenség amiatt, hogy Ukrajna nem fogadta el az EU 90 milliárd eurós hiteléhez kapcsolódó reformokat. A hitel a tervek szerint Kijev 2026-os és 2027-es finanszírozási szükségleteinek kétharmadát fedezné.

Szerhij Marcsenko ukrán pénzügyminiszter hétfőn ugyanakkor fenntartásait fejezte ki a hitelhez kapcsolódó adóreformok végrehajthatóságával kapcsolatban. Érvelése szerint

az ukrán vállalkozások és állampolgárok már igy is jelentős terhet viselnek Oroszország egyre brutálisabb drón- és rakétatámadásai, valamint a Fekete-tengeren alkalmazott, az ukrán gazdaságot súlyosan érintő tengeri blokádja miatt.

A Rapporteur által megismert belső brüsszeli tájékoztató dokumentum több reform végrehajtását is veszélyeztetettnek minősíti. Ezek között szerepel az importált csomagokra vonatkozó adómentesség megszüntetése, valamint a digitális platformokon keresztül szerzett jövedelmek megadóztatása.

Marcsenko kedden Brüsszelben az Ukrajna Donorplatform ülésén tárgyal Ukrajna finanszírozási szükségleteiről. A Kijevnek nyújtott nemzetközi pénzügyi támogatást koordináló találkozó házigazdája Marta Kos, az Európai Bizottság bővítésért felelős biztosa azt nyilatkozta:

„ukrán barátainknak szóló üzenetünk világos: hajtsák végre az elfogadott reformokat, hogy továbbra is pénzügyi támogatást tudjunk nyújtani.”

A biztos hangsúlyozta, hogy a reformok végrehajtása bizalmat teremt, és megerősíti Ukrajna partnereinek bizalmát abban, hogy az általuk biztosított támogatást hatékonyan használják fel.

A Rapporteur felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Tanács következtetéseinek szövege egyelőre tervezet, így az EU-csúcsig még változhat.

Forrás: MTI

Nyitókép: euronews.com

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