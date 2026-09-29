Ingyenes parkolót alakítottak ki a munkácsi vár látogatói számára
Ingyenes parkolóhelyeket alakítottak ki a munkácsi várban működő történeti múzeum látogatói számára. Az új parkolóban személygépkocsik és turistabuszok is megállhatnak.
A Munkácsi Városi Tanács beszámolója szerint a parkolót a Schönborn gróf utca 4. szám alatt alakították ki.
A terület 41 parkolóhelyet biztosít személyautók, további négyet pedig turistabuszok számára.
A parkolási lehetőséggel a városvezetés a múzeum megközelítését kívánja kényelmesebbé tenni egyénileg érkező turisták és szervezett kirándulócsoportok számára.
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