Belgium három F–16-ost ad át Ukrajnának az év végéig

Ukrajna megállapodott Belgiummal arról, hogy az év végéig három F–16-os vadászgépet kap – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Közlése szerint a repülőgépek átadását gyorsított eljárásban valósítják meg.

„Fontos megállapodásunk van Belgiummal arról, hogy az év végéig három F–16-ost kapunk” – közölte Zelenszkij. Hozzátette, hogy Ukrajna már sürgősségi lőszerszállítmányokat is kapott Belgiumtól és más országoktól, köztük Spanyolországtól.

Zelenszkij szerint az orosz támadások fokozódása miatt Ukrajnának tovább kell növelnie a légi célpontok megsemmisítését és a lakosság védelmét szolgáló képességeit.

Az ukrán elnök köszönetet mondott Bart De Wever belga miniszterelnöknek és a belga kormánynak az Ukrajnának nyújtott támogatásért.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: REUTERS/UNIAN

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