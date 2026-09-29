Munkácsi katona temetésére készülnek Kárpátalján
Újabb kárpátaljai katona halálának hírét közölték. A Munkácsi Városi Tanács bejegyzése szerint a harcok során vesztette életét Mikola Zserebak.
Az 1993-as születésű munkácsi védő az A4795-ös egységnél teljesített szolgálatot. Szeptember 26-án esett el. A katonát szeptember 30-án kísérik utolsó útjára.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.
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