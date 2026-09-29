Beregszászi járási katona halálának hírét közölték
Gyászhírt közölt Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere szeptember 28-án. Bejegyzése szerint a harcok során esett el Banok Vjacseszlav, a Benei Elöljárói Körzet lakója.
Az 1987-es születésű védő 2024. november 6-án, Donyeck megyében, a pokrovszki frontszakaszon végrehajtott harci feladat teljesítése közben vesztette életét.
A katonától október 1-jén 13.00 órakor (közép-európai idő szerint) vesznek végső búcsút a beregszászi városi temető ravatalozójában. Ezt követően a gyászmenet a temetés helyszínére, a benei temetőbe indul.
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