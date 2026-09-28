Újabb illegális határátlépést akadályoztak meg Kárpátalján

Két kárpátaljai és egy lembergi férfit gyanúsítanak azzal, hogy 6500 dollárért megpróbáltak illegálisan Romániába juttatni egy 23 éves mikolajivi férfit. Erről az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya számolt be szeptember 28-án.

A határőrség tájékoztatása szerint a gyanúsítottak a férfit az ukrán–román határszakaszon keresztül akarták kijuttatni az országból.

A terv megvalósításába egy motorost is bevontak, akinek az lett volna a feladata, hogy a férfit elszállítsa a folyóhoz. A motorost a megbeszélt összeg átvételekor tartóztatták le.

A három szervezőt az ukrán büntető törvénykönyv 332. cikkének 3. része alapján gyanúsították meg. Bűnösségük bizonyítása esetén akár kilenc év szabadságvesztést is kaphatnak.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →