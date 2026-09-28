Hollandia 10 millió eurót fordít az ukrán katonák kiképzésére
Hollandia 10 millió eurót biztosít az ukrajnai katonai kiképzési infrastruktúra korszerűsítésére, amellyel lehetővé válik az ukrán katonák kiképzésének bővítése – közölte Dylan Yeşilgöz holland védelmi miniszter.
A tárcavezető az Európai Unió Külügyek Tanácsának védelmi miniszteri ülését megelőzően beszélt az új támogatásról.
Yeşilgöz szerint a támogatást az ukrajnai kiképzőközpontok korszerűsítésére fordítják. Hangsúlyozta, hogy a megfelelően kiképzett katonáknak nagyobb esélyük van a túlélésre a fronton, ezért fontos, hogy Ukrajna minél több katonát tudjon felkészíteni a szolgálatra.
A holland védelmi miniszter emellett az európai országok közötti együttműködés fontosságát is kiemelte a védelmi ipar megerősítése és a közös beszerzések terén.