Hollandia 10 millió eurót fordít az ukrán katonák kiképzésére

Nagy Nikolett Háború

Hollandia 10 millió eurót biztosít az ukrajnai katonai kiképzési infrastruktúra korszerűsítésére, amellyel lehetővé válik az ukrán katonák kiképzésének bővítése – közölte Dylan Yeşilgöz holland védelmi miniszter.

A tárcavezető az Európai Unió Külügyek Tanácsának védelmi miniszteri ülését megelőzően beszélt az új támogatásról.

Yeşilgöz szerint a támogatást az ukrajnai kiképzőközpontok korszerűsítésére fordítják. Hangsúlyozta, hogy a megfelelően kiképzett katonáknak nagyobb esélyük van a túlélésre a fronton, ezért fontos, hogy Ukrajna minél több katonát tudjon felkészíteni a szolgálatra.

A holland védelmi miniszter emellett az európai országok közötti együttműködés fontosságát is kiemelte a védelmi ipar megerősítése és a közös beszerzések terén.

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