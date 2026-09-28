Kijev történelmi belvárosát érte dróntámadás

Egy nő életét vesztette, további öt ember pedig megsebesült, amikor hétfőn napközben az ukrán főváros, Kijev központját érte orosz dróntámadás – közölte Vitalij Klicsko főpolgármester a Telegramon.

„A Sevcsenkivszkij kerületben, a főváros központjában egy pilóta nélküli légi eszköz egy középületre zuhant. Tűz ütött ki” – írta a főpolgármester. Ukrán híradások hozzátették, hogy a nyilvánosságra került felvételeken látható, hogy a támadás a Nemzeti Tudományos Akadémia épületét érte.

Klicsko hozzátette, hogy az eddigi adatok szerint a fővárosban egy ember halt meg, és 19-en – köztük három gyerek – szenvedtek sérüléseket a nap során orosz támadásokban.

Az orosz erők csapást mértek egy dnyiprói üzleti központra. Jelenleg három halottról és 12 sebesültről tudni – közölte Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megye kormányzója.

A tisztségviselő arról is tájékoztatott, hogy a régióban lévő Szinelnyikovéban egy logisztikai létesítményt is orosz támadás ért, ott egy ember halt meg, három pedig megsebesült.

Ivan Fedorov, a Zaporizzsja megyei védelmi tanács társelnöke arról adott hírt, hogy Zaporizzsja városában ipari létesítményt ért találat. Később Mihajlo Szemikin, a megyei katonai közigazgatás megbízott vezetője közölte, hogy hét ember megsebesült.

Szerhij Koreckij miniszterelnök egy tévéműsorban kijelentette, hogy a főváros lakóinak már most érdemes gondoskodniuk alternatív téli szállásról, mivel a tél nehéz lehet, többek között az esetleges áramszünetek miatt. Pontosította, hogy elsősorban a nehezen mozgó emberekre és a fogyatékossággal élőkre gondolt. Hangsúlyozta egyúttal, hogy a kiköltözést a nagyvárosokból végső megoldásnak tekinti.

Forrás: MTI

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