Ismét vérhiány alakult ki Kárpátalján

Kárpátalján valamennyi vércsoportból hiány alakult ki a Kárpátaljai Megyei Vérátömlesztő Állomáson – közölte szeptember 28-án az egészségügyi intézmény.

A véradásra hétfőtől péntekig 9 és 14 óra között van lehetőség az Ungvár, Ivan Csendej utca 15. szám alatt működő vértranszfúziós állomáson.

Ukrajnában 18 és 60 év közötti, legalább 50 kilogramm testsúlyú személyek adhatnak vért, amennyiben egészségi állapotuk ezt lehetővé teszi.

A véradás előtt ajánlott kipihenni magunkat, előző nap pedig kerülni kell a túlzott fizikai megterhelést. A véradás előtti 48 órában nem ajánlott alkoholt fogyasztani és gyógyszert szedni.

A véradás előtti napon könnyű étrend javasolt. Érdemes kerülni a tejtermékeket, tojást, zsíros húsokat, kolbászféléket, füstölt élelmiszereket, rágcsálnivalókat, gyorsételeket és édességeket. A táplálkozás alapját szénhidrátok, például gabonafélék, tészta, főtt vagy sült burgonya és kenyér képezhetik. A hús és a hal lehetőleg sovány legyen.

A véradás reggelén könnyű reggeli ajánlott, például vízben főtt kása és édes tea keksszel. A kávé fogyasztását a véradás előtt és után is érdemes kerülni.

A véradás után 12 órán keresztül ajánlott kerülni a nagyobb fizikai megterhelést és az alkoholfogyasztást, emellett fontos a megfelelő étel- és folyadékbevitel.

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