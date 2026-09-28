Ismét ukrán csapás érte az orosz infrastruktúrát

Az ukrán erők csapást mértek két hadiipari üzemre az oroszországi Tulai és Voronyezsi területen, a Krasznodari határterület olajipari létesítményeire, valamint egy fekete-tengeri célpontra – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a Facebookon.

„Nagy hatótávolságú fegyvereinkkel következetesen válaszolunk az élet ellen irányuló orosz támadásokra. Az éjszaka folyamán érvényesítettük a magunk szankcióit két hadiipari üzemben, a Tulai és a Voronyezsi területen. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egységei az elmúlt nap folyamán eredményesen hajtottak végre műveleteket az agresszornak a Krasznodari határterületen található olajipari létesítményei ellen” – jelentette ki az államfő.

Zelenszkij kiemelte, hogy Oroszország kalugai és orjoli régiójában olyan létesítményekre mértek csapásokat, amelyeket az oroszok az Ukrajna elleni dróntámadásokra használnak.

Köszönetet mondott „mindenkinek, aki visszaviszi a háborút oda, ahonnan elindult”. „Oroszországnak fel kell hagynia a feszültség gerjesztésével„- tette hozzá.

Az SZBU saját közleményében négy oroszországi, a Krasznodari területen található olajbázis elleni támadásról számolt be. A létesítmények az orosz hadsereg üzemanyag-ellátását biztosítják – emelték ki.

Zelenszkij egy másik Facebook-bejegyzésében közölte, hogy Odessza megyében Oroszország csapást mért egy palaui zászló alatt közlekedő hajóra, Kijevtől nyugatra, Zsitomir megyében pedig az oroszok megrongáltak egy fagylaltgyárat.

„Lakóházakat ért támadás Szumi, Rivne, Harkiv és Odessza megyékben. A vinnyicjai, a dnyipropetrovszki és a hmelnickiji területeken, valamint Zaporizzsja városában létfontosságú infrastruktúrát támadtak” – közölte az elnök.

„Csupán a Harkiv elleni támadásban 28-an sebesültek meg, köztük kilenc gyermek. Halálos áldozatok is vannak. Kijev megyében az oroszok két embert öltek meg, egyikük Azerbajdzsán állampolgára volt” – hangsúlyozta.

Zelenszkij egyértelmű döntéseket sürgetett Ukrajna szövetségeseitől. „A légvédelmi eszközök, az energetikai támogatás és a költségvetési hiány fedezéséhez nyújtott segítség azok az intézkedések, amelyek ma valóban erősítik Ukrajnát, és segítenek népünknek a helytállásban” – szögezte le az államfő.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)

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