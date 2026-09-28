Ismét ikrek születtek a Szent Márton Kórházban
Közzétette heti beszámolóját a munkácsi Szent Márton Kórház szeptember 28-án. Tájékoztatásuk szerint egy hét alatt összesen 49 gyermek – köztük egy ikerpár – látott napvilágot a szülészeti osztályon: 26 kislány és 23 fiú.
Az anyukák közül:
- 8-an Munkácsról érkeztek,
- 21-en a Munkácsi járásból,
- 19-en pedig más városokból és járásokból.
A nyitókép illusztráció
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