Ismét ikrek születtek a Szent Márton Kórházban

Mondik Márta Színes

Közzétette heti beszámolóját a munkácsi Szent Márton Kórház szeptember 28-án. Tájékoztatásuk szerint egy hét alatt összesen 49 gyermek – köztük egy ikerpár – látott napvilágot a szülészeti osztályon: 26 kislány és 23 fiú.

Az anyukák közül:

  • 8-an Munkácsról érkeztek,
  • 21-en a Munkácsi járásból,
  • 19-en pedig más városokból és járásokból.

A nyitókép illusztráció

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